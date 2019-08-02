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Diş çürüklerine dikkat! Diş çürüğünün tedavisi nasıl yapılır?

Diş çürüklerine dikkat! Diş çürüğünün tedavisi nasıl yapılır?

Dişlerde oluşan çürüklere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Zuhal Oygur, önemli açıklamalarda bulundu.

Dişin ağızda görünen kısmına kuron, ağızda görünmeyen, kemik içinde kalan kısmına da kök adı verildiğini ifade eden Diş Hekimi Zuhal Oygur ilk olarak şu bilgileri verdi;

“Dişimiz birkaç tabakadan oluşur. Kuron kısmının en dışında yani ağzımızda görülen kısım mine adını alır. Dişimizin diş eti altında kalan ve kemik ile çevrelenen kök kısmının üzerini sement tabakası örter. Diş mine ve sement tabakalarının altında da dentin tabakası vardır”

Dentinin ise dişin en büyük tabakası olduğunu ve mine tabakasının aksine sinir uçlarını barındırdığını belirten Oygur, bu konu hakkında uyardı.

diş

Dentinin bu özelliği ile ağrı mekanizmasında rol oynadığını söyleyen Oygur, "Dentin tabakasının altında diş pulpası vardır. Bu kısımda dişin damar ve sinirleri bulunur. Pulpa dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında önemli bir rol oynar. Ayrıca diş sürdükten sonra da ağrı mekanizması ile dişimizin karşılaştığı sorunları bize iletir. Eğer çürük dişin pulpasına ulaşmadıysa çürük temizlenir." ifadelerine yer verdi.

Tedavisi nasıl yapılır?
Yerine bir kaide üzerine direk olarak kompozit dolgu yapılabilir ya da direk olarak ölçü alınarak porselen dolgu(porselen inley) ya da kompozit inley dolgularla restore edilir. Ancak çürük pulpaya ulaştıysa endodontik (kanal tedavisi) yapılır.

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