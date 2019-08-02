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Temmuz ayı ihracat ve ithalat rakamları belli oldu

Temmuz ayı ihracat ve ithalat rakamları belli oldu

Temmuz ayı ihracat rakamı yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat rakamı ise yüzde 7.9 azalarak 19.2 milyar dolara geriledi.

Temmuz ayı ihracat rakamı yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat rakamı ise yüzde 7.9 azalarak 19.2 milyar dolara geriledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." dedi.

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