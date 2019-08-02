Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi

Otonom araç ürünleri de üreten Güney Koreli lojistik, otomotiv ve inşaat devi Halla Group, Türkiye'de büyük bir yatırıma daha imza attı. Halla’nın markası olan Mando, 1 milyar dolarlık otomotiv parçasını, Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya’ya ve İngiltere’ye bölgesel dağıtımını Türkiye’den yapacak.

1962 yılından bu yana, otomobil endüstrisinin yanı sıra gemi inşa, inşaat, eğitim ve spor gibi geniş yelpazeye sahip pek çok alanda faaliyetleri bulunan, sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biri konumundaki Güney Koreli Halla Group, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) devreye girmesiyle Türkiye’de büyük bir yatırıma daha imza attı.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ilk ve en büyük süspansiyon sistemleri üreticisi Maysan Mando’nun da yüzde 50 iştirakçisi olan Mando Corporation’un, ‘en büyük şirket’ unvanıyla bünyesinde yer aldığı Halla Group, ‘Halla Corporation Europe’ isimli şirketin Türkiye’de kuruluşunu yaptı.

İstanbul Ticaret Odası’nda resmi törenle imzalar atıldı

İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleşen ve şirket kuruluşunun yapıldığı resmi tören ile faaliyetine başlayan Halla Corporation Europe; satış sonrası pazarına yönelik ürün dağıtımı noktasında, dünyada çok önemli bir paya sahip olacak. 1 milyar dolar ciro doğrudan Türkiye’den yönetilecek. İlk etapta 200 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirket, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’daki işleri kapsayan dev bir satış ağının ana merkezi olarak konumlandırılırken, Halla Corporation Europe’un CEO’luğuna aynı zamanda Maysan Mando’nun da Genel Müdürü olan Anıl Yücetürk atandı.

Halla Holdings CEO’su Kyeong Sun Choi: "Türkiye’ye güveniyoruz"

Halla Group Yatırım Şirketi Halla Holdings CEO’su Kyeong Sun Choi, böylesine güzel bir iş birliğine imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halla Group olarak 20 milyar dolar ciro ile 15 bin kişi istihdam ettiklerini ifade eden Choi, "Maysan Mando adı altında önceki yıllarda yapmış olduğumuz ortaklığın ardından gerçekleştirmiş olduğumuz bu yeni yatırımla birlikte Türkiye’ye olan güvenimiz perçinlendi. Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yönetecek ilk şirket olacağız. Bugün yeni kurulan şirketimizin dost iki ülke adına da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlerleyen dönemde başka alanlarda da planları var

Kyeong Sun Choi, Türkiye’ye güvendiklerini dile getirerek, otomotiv sektörünün yanında ilerleyen dönemde lojistik, inşaat gibi alanlarda da yatırım planları olduğuna dikkat çekti.

Halla Holding’in yatırım kararının her aşamasında birebir devrede olduklarını belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise "Güney Kore’nin önde gelen şirketlerinden Halla Holding’in ülkemizde yatırım yapacak olması, zaten otomotivde çok önemli bir konuma sahip ülkemiz için son derece faydalı olacak. Teknolojik yenilenmemizi sağlayacak, sektöre yeni bir ufuk açacak" değerlendirmesinde bulundu.