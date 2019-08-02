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Dünyadan 6 kat büyük gezegen keşfedildi! Tamamen yaşama uygun

Dünyadan 6 kat büyük gezegen keşfedildi! Tamamen yaşama uygun

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yaptığı çalışmalarda uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti. 

NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta "GJ 357 d" adı verilen bir süper gezegen keşfetti. 

Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.

nasa

  Keşifle ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" adlı dergide yayımlandı

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