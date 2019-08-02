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Galatasaray'ın istediği Radja Nainggolan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın istediği Radja Nainggolan'ın yeni takımı belli oldu

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Radja Nainggolan transferinin sinyalini verdi.

Radja Nainggolan'ın yeni  adresi belli oluyor. Belçikalı yıldız, geçmişte formasını giydiği Cagliari ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'la da adı anılan yıldız futbolcuyla birçok kulüp ilgilenirken eşinin tedavisi nedeniyle Cagliari'ye transfer olacağı konuşuluyordu.

Geçtiğimiz günlerde Inter kulüp binasında bulunan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, dün Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, ''Yarın bununla ilgili bir açıklama yapacağız. Şimdilik sadece bunu söyleyebilirim. Cagliari'ye geri dönmek, Radja için en güzel şey'' diye konuştu.

Öte yandan İtalya basınında yer alan haberlere göre Cagliari, bir yıllığına kiralayacağı Radja Nainggolan'ın 4,5 milyon euro'luk yıllık ücretinin 3,3 milyon euro'sunu ödeyecek.

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