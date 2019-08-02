Fatih Terim Emre Mor'a nefes aldırmayacak! İşte Terim kanunları

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, son iki yıldır futboldan uzak kalan ve saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Emre Mor'u adam etmeye çalışacak.

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kadrosuna kattığı Emre Mor için detaylı bir çalışma yapıldı. Buna göre teknik direktör Fatih Terim, genç yıldızı bir an olsun yalnız bırakmayacak. Celta Vigo'da disiplinsiz davranışlar gerekçesiyle 2 kez kadro dışı kalan Emre Mor'un hayatında artık Fatih Terim kuralları geçerli olacak.

Emre Mor'a tesislere yakın bir daire tutulacak

Takvim'in haberine göre genç futbolcunun sorun yaşamaması için yeni kurallar belirlendi. Terim'in de transferini sağladığı Emre Mor'a tesislere yakın bir daire tutulacak. Özel yaşantısı, beslenme programı hepsi yakın takipte olacak. Sosyal medya paylaşımları da Florya ekibinin desteği, yardımını alacak.





Terim'in izni olmadan dışarı dahi çıkamayacak

22 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in izni olmadan dışarı dahi çıkamayacak. Hatta Galatasaray'ın yeni yıldızı için yaşam koçu tutulması da gündeme gelmiş durumda. Böylece transferdeki olası risk de en aza indirilmiş olacak.





''Bambaşka bir Emre Mor izleyeceksiniz''

Öte yandan Emre Mor, Galatasaray'a transferi sonrasında pozitif mesajlarıyla dikkat çekti. Genç oyuncu geçmişin geride kaldığını belirterek, "Bu sezon bambaşka bir Emre Mor izleyeceksiniz. Taraftara bunun garantisini verebilirim" ifadesini kullandı.