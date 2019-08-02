Rusya Dışişleri Bakanlığı INF anlaşmasının resmen sona erdiğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'nin, ABD'nin inisiyatifiyle bugün resmen sona erdiği bildirildi.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.