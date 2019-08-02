DÜNYA

Rusya’da yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 5 ölü, 19 yaralı

Rusya’da bir yolcu otobüsü ve TIR’ın karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Kaza, Rusya’nın Stavropol şehrinde bir yolcu otobüsü ve TIR’ın çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Stavropol Bölge Valisi Vladimir Vladimirov, resmi sosyal medya hesabından kazaya dair yaptığı açıklamada; 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 5’inin durumunun ciddi olduğunu, otobüste 26 yolcu olduğunu ve TIR’da da 2 kişi bulunduğunu belirtti.

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