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Çocuğa tekme atmıştı, o kişi yakalandı

İzmir Balçova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) babası olduğu iddia edilen bir şahsın çocuğuna attığı tekme görüntülere yansımıştı. O kişi, Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam 21.00 sıralarında İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana gelmişti. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülmüştü. 

Balçova emniyeti kısa sürede yakaladı 

Yaşanan bu olaysa tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın ardından Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Polis ekipleri, kısa sürede babası olduğu anlaşılan söz konusu kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki kişi sorgu için emniyete götürüldü. 

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