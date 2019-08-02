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Parasını alamayan işçi vince çıkarak eylem yaptı

ISPARTA’da, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve 2.5 aydır parasını alamadığını ileri süren işçi A.K. (25), 50 metrelik vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. Vincin ucuna bağlı halata asılı vaziyette yaklaşık 1 saat duran A.K., parasının yatırılması üzerine eylemini sonlandırdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, buradaki inşaatta çalışan işçiler bir süredir müteahhit firmadan paralarını alamadı. Girişimleri sonuçsuz kalan ve bayram için memleketlerine gitmeye hazırlanan işçilerden A.K. ise inşaat alanında bulunan 50 metre yüksekliğindeki vincin kulesine çıktı. Kulenin ucuna kadar gelen işçi, daha sonra altta bulunan çelik halat yardımıyla kendisini aşağıya sarkıttı.

1 SAAT HALATTA ASILI KALDI

İnşaat alanında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İtfaiye ekipleri işçinin düşme tehlikesine karşı hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de itfaiyenin anons sisteminden işçiyi ikna etmeye çalıştı. 1 saat boyunca çelik halatta komando gibi, kimi zaman bacaklarını aşağı sarkıtan kimi zaman ipe bacakları ve kolları ile sarılarak ileri-geri giden A.K. yürekleri ağızlara getirdi.

Aynı inşaatta işçi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi de kendisini ikna için kuleye çıktı. Uzun uğraşlar sonucu firma yetkililerinin paraları hesaba yatırdığının söylenmesi üzerine eyleminden vazgeçen izolasyon ustası A.K. vinçten indi.

GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLDÜ

Aşağı inmesinin ardından polislere bir süre direnen A.K., kendilerine haksızlık yapıldığını savundu. İşçi daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Geçen aylarda da aynı inşaat firmasından paralarını alamadığını iddia eden işçiler vince çıkarak, 2 kez intihar girişimi eyleminde bulunmuştu.

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