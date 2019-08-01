İngiltere’yi vuran sel havadan görüntülendi

İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde dün etkili olan yoğun yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Aniden bastıran ve bir ayda düşmesi gereken tüm yağışı 4 saate bırakan hava sonucu köprüler çöktü, yollar kapandı, derler taştı. Bölgeden meydana gelen felaketin sonuçları ise havadan çekilen görüntüler ile bir kez daha ortaya çıktı.