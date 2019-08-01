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Çorum'da trafik lambasının üzerine yuva yapan kumru

Çorum’da trafik lambasının üstüne yuva yapan kumru, görenleri hayrete düşürüyor.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abide kavşağındaki trafik lambalarından birisi trafik akışını düzenlemenin yanı sıra bir kumruya da ev sahipliği yapıyor. 

Araç trafiğinin en yoğun olduğu caddedeki trafik lambasının üstüne yuva yapan kumru, kalabalığa ve araçların çıkarttığı gürültüye aldırış etmeden yuvasına sahip çıkıyor.

Araçlarıyla ve yaya olarak kavşaktan geçen vatandaşların pek çoğu trafik lambasının üstüne bir kumrunun yuva yaptığından habersiz olsa da yuva yapan kumruyu gören bazı vatandaşlar da hayretlerini gizleyemiyorlar.

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