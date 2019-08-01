İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu

Beyoğlu Taksim’de bulunan ve İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, bu akşam saatlerinde ilginç bir görüntüye sahne oldu. Vatandaşlar her şeyden habersiz bir şekilde sokakta yürürken bir anda yukarıdan para saçıldığını gördü. Havada uçuşan paraları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği gösteride vatandaşlar yere düşen paraları toplamak için birbiriyle yarıştı. Daha sonra bunun önceden düzenlenmiş bir gösterinin parçası olduğunu öğrenen vatandaşlar, gösteriyi düzenleyen İbrahim Yılmaz ve Yunus Emre Kara’nın yanına giderek kendileriyle bol bol fotoğraf çektirdi.