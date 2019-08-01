Erdoğan onayladı YAŞ kararları açıklandı İşte terfi alan komutanlar listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı. Merakla beklenen toplantı sonrasında kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafında açıklandı. 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacak.Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

İşte YAŞ'ta terfi alan komutanlar listesi

-Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe

-Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe -Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe -Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirildi.