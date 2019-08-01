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Beyoğlu'nda küçük çocuğa taciz! Dövüp bıçakladılar

BEYOĞLU'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği öne sürülen Suriye uyruklu adam, küçük çocuğun yakınları tarafından dövülüp bıçaklandı.

Olay, Camiikebir Mahallesi, Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı. 

Yakınlarından biri onu bıçakladı

Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı. Yakınlarından biri de onu bıçakladı. Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ambulansa alınmamasını istediler

Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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