GÜNCEL

Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem polis memurunu kaçırdı

Denizli’de çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını iddia eden şahıs, fabrika önündeki iş makinesini kaçırdı. Şahıs kendisini durdurmak için kepçenin üzerine çıkan polis memurunu da kilometrelerce yanında götürdü. Şahsı, 5 polis ekibi ile yanındaki polis memuru, kimse zarar görmeden yaklaşık 4 kilometre sonra başarılı bir şekilde durdurabildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Denizli-İzmir karayolu üzerinden Sarayköy ilçesi yakınlarından meydana geldi. İddialara göre, inşaat firmasından çalışan Sıddık K. isimli şahıs, maaşını almak için çalıştığı iş yerine gitti ancak iş yeri yetkilileri maaşının 2 Ağustos Cuma günü (yarın) yatırılacağını söyledi. Buna sinirlenen şahıs ise iş yeri bahçesindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesinin üzerine çıktı ve bir anda çalıştırarak hızla iş yerinden uzaklaşmaya başladı. İş yeri yetkilileri ise durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı ve kullandığı kepçeyi İzmir yolunda takibe alarak bir kavşakta durdurmayı başardı. Bu sırada polis memurlarından biri kepçenin üzerine çıkarak şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polis memuru Sıddık K.’yi sakinleştirmeyi başaramayınca bu defa şahıs trafiğin boş olmasından faydalanarak kepçenin üzerine çıkan polis memurunu da kaçırarak yoluna devam etti. Kepçe ile birlikte kaçırılan polis memuru, şahsı hem eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye hem de kepçeyi durdurmak için kilometrelerce uğraştı. Polis memurunun bu çabası sonunda sonuç verdi. 

Gözaltına alınan şahıs daha sonra serbest bırakıldı 
Sıddık K., kaçırdığı polis memuru ve kepçe ile birlikte yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra 5 polis ekibi tarafından Merkezefendi ilçesindeki 2. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde durduruldu. Kepçenin üstünde polis memuru Sıddık K.’yi ikna edip kepçeyi yol ortasında durdurunca polis araçları da iş makinesinin önüne ve arkasına geçerek kepçenin hareket etmesini engelledi. Olayın ardından onlarca polisi arkasına takan ve kepçe ile kilometrelerce kaçmayı başaran şahıs daha sonra gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sıddık K.’nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Polis memuru kepçeden inerken elini yaktı 
Öte yandan, kaçırılan kepçenin durdurulma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gören bir gördü tanığı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, olaya çok şaşırdıklarını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etti. Gördü tanığı ayrıca kepçenin üstünde polis memurunun aşağı inerken iş makinesinin egzozuna elini değdirdiğini ve yaktığını da öne sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti
Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti
Otel odasında yakalanmıştı herkesin konuştuğu kadın için karar çıktı
Otel odasında yakalanmıştı herkesin konuştuğu kadın için karar çıktı
Eurostat açıkladı! Türkiye'nin yüzde 60'ı tatile çıkamıyor
Eurostat açıkladı! Türkiye'nin yüzde 60'ı tatile çıkamıyor
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi
Buzdolabını doğanın ortasına attı! Hem geri taşıma hem para cezası aldı
Buzdolabını doğanın ortasına attı! Hem geri taşıma hem para cezası aldı
Fenerbahçe'de Zanka tamam 4 yıldız yolda
Fenerbahçe'de Zanka tamam 4 yıldız yolda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon 258 bin 588 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon 258 bin 588 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar
Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı çıktılar
1.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanır nereden bakılır?
1.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanır nereden bakılır?
Ozan Tufan 30 metreden Real Madrid'i avladı yabancı spiker kendinden geçti
Ozan Tufan 30 metreden Real Madrid'i avladı yabancı spiker kendinden geçti
Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar
Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar
Zilhicce ayı nedir Zilhicce ayı başlangıcı 8. ve 9. günü ne zaman?
Zilhicce ayı nedir Zilhicce ayı başlangıcı 8. ve 9. günü ne zaman?
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
2019 Kurban Bayramında engellilere harçlık-ödeme var mı?
2019 Kurban Bayramında engellilere harçlık-ödeme var mı?