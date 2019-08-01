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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

GAZİANTEP'te, Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza sabah erken saatlerde meydana geldi. Kilis'in Elbeyli ilçesinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki tarım arazisine çalışmaya giden Suriyelilerin içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Araç hurdaya dönerken, kaza yarine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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