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Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a (20) cip çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada; Fransa'dan yaz tatili için gelen Caner Yellikaya yönetimindeki CF 597 ZV yabancı plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kalın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, genç kızın metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.

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