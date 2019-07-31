YEREL

İstanbul Kadıköy’de denize düşen iki kadın kurtarıldı

İSTANBUL Kadıköy’de deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı tırmanamayıp denizde mahsur kaldı. Denizdeki vatandaşlar bir tekneye çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL Kadıköy şehir hatları iskelesi önünde kıyıda oturan iki kadın, iddialara göre dengelerini kaybederek denize düştüler.

Kadınları fark eden vatandaşlardan birkaçı hemen yardım etmek için denize atladı fakat deniz kıyısının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar ile denize düşen kadınlar, yukarıya tırmanamayıp denizde mahsur kaldılar.

O sırada oradan geçen bir tekne, suda kalan vatandaşlara yardım etmek için yanlarına yanaştı.

Vatandaşlar tekneye alındı ve kıyıya çıkarıldı.

Denize düşen kadınların kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde suda mahsur kalan şahıslar tekneye çekiliyor, daha sonra da tekneden kıyıya çıkarılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eskişehirsporlu futbolcular alacakları nedeniyle antrenmana çıkmadı
Eskişehirsporlu futbolcular alacakları nedeniyle antrenmana çıkmadı
Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı
Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı
Dünya devinden Trump'a uyarı: Siz zararlı çıkarsınız
Dünya devinden Trump'a uyarı: Siz zararlı çıkarsınız
Aydın'da otomobil yıkarken elektrik akımına kapılan işçi öldü
Aydın'da otomobil yıkarken elektrik akımına kapılan işçi öldü
Belçika'da yumurtada dioksin skandalı
Belçika'da yumurtada dioksin skandalı
HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinde taciz gözaltısı
HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinde taciz gözaltısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
31 Haziran Türkiye Gündemi yeni
31 Haziran Türkiye Gündemi yeni
Kocaeli'nde market sapığı, porno filmden etkilenmiş
Kocaeli'nde market sapığı, porno filmden etkilenmiş
Migros küçükbaş fiyatları kaç lira Migros kurbanlık fiyatları
Migros küçükbaş fiyatları kaç lira Migros kurbanlık fiyatları
Kabin görevlisinden sosyal medyayı sallayan hareket!
Kabin görevlisinden sosyal medyayı sallayan hareket!
Trafik polisi kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktı
Trafik polisi kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktı
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hissesine göre kaç lira?
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hissesine göre kaç lira?
Ercan Havalimanı’nda polis şiddeti tepki çekti
Ercan Havalimanı’nda polis şiddeti tepki çekti
Hostesi bu halde görenler şaştı kaldı
Hostesi bu halde görenler şaştı kaldı