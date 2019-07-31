DÜNYA

Ercan Havalimanı’nda polis şiddeti tepki çekti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı polis karakolunda, bir polisin sarhoş bir turisti yerde sürükleyerek tekmelemesi tepki çekti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı“ dedi.

Ercan Havalimanı’nda sarhoş olduğu belirtilen bir turist ile görevli polis memuru tartıştı. Tartışma uzayınca, görevli memur, turisti bölgedeki karakola götürdü. Polis memuru, sürükleyerek karakolun içerisine soktuğu turisti, yerde de tekmeledi. Diğer polislerin araya girmesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Görüntülerin yayınlanması sonrası kamuoyunda büyük tepki oluştu. Polis Genel Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Genel müdürlük görüntüleri sızdıranlar hakkında da araştırma başlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olayla ilgili, “Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez, polis genel müdürü ile görüştüm, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. İzleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikâr. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın, hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir” dedi.

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