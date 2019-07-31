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Zigana Tüneli’nde yüzde 63 seviyesine ulaşıldı

Bittiğinde Türkiye’nin en uzun 1., dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplamda 17 bin 938 metrelik kazı çalışması yapıldı.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli’nin Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkisinde sürdürülüyor. 2x14.5 kilometrelik çift tüplü Yeni Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15.1 kilometrelik yeni güzergah projesi olarak belirlendi. Kültürel ve sosyal açıdan çok önemli bir konumda olan 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, bölünmüş yol standartlarına çıkartılması, mevcut yol geometresinin 2x2 şeritli yol haline getirilmesi ve mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 kilometre kısaltılacak. 

Uluslararası karayolu ulaşımının daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkı sağlayacak olan tünelde devam eden yapım çalışmalarında Trabzon yönünde sol tüp 4 bin 536 metre, sağ tüp 4 bin 406 metre ile toplamda 8 bin 942 metreye ulaşıldı. Gümüşhane yönünden sol tüp 4 bin 514 metre, sağ tüp 4 bin 482 metre ile toplamda 8 bin 996 metre ilerleme sağlanırken, her iki tüpte toplamda 17 bin 938 metre ile kazı çalışması yüzde 60 oranında tamamlandı. Gümüşhane yönünden 4 bin 579 metre, Trabzon yönünden 4 bin 140 metre olmak üzere toplamda 8 bin 719 metre ile yüzde 30 oranında kaplama betonu imalatı yapıldı. 

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