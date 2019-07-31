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Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Hadise ve Ebru Polat'ın ardından Reynmen'in Ela şarkısında dans etti. Ciğerci'nin dans videosu başta Demet Akalın olmak üzere izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in ikinci şarkısı Ela, sosyal medyada akım haline geldi. Ela şarkısına ilk olarak Hadise otel odasında dans ederek Instagram hesabından yayınladı. Bunun üzerine Ebru Polat da bir dans videosu yayınladı. Bunun üzerine Selin Ciğerci de Ela şarkısına bir parodi dans videosu yayınladı.

Ela şarkısıyla dans etti

DJ ve şarkıcı Selin Ciğerci, son günlerde akım haline gelen Ela şarkısıyla dans etti. Hadise ve Ebru Polat'a gönderme yapan Ciğerci, videosunda ilginç tarzıyla dikkat çekti. Ciğerci, peruk, otriş ve pijama takımıyla takipçilerini gülme krizine soktu.


Ünlü isimleri kahkahaya boğdu

Ciğerci'nin videosuna yakın dostu Demet Akalın "Kramp girdi gülmekten" yorumunu yaparken Ebru Polat, Sevim Emre Gencebay ve Gökçe Kırgız kahkaha emojileri koydu.

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