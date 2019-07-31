Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Kedi kapıya sıkıştı bakın ne yaptılar
İstanbul Bakırköy'de kaydedilen videoda, bir kedi kapıya sıkışıyor. Binadaki 2 kadın kedinin kurtulmaya çalıştığını görüyor ancak bir şey yapmadan dönüyor.
İstanbul Bakırköy'de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, apartman kapısına sıkışan kedi çaresizce kurtulamıyor. Binada bulunan 2 kadından biri geri dönüp baktığında ise kediyi sıkışmış halde görüyor. Ancak kadının hiçbir şey yapmaması dikkat çekiyor.
Sosyal medyada çok sayıda yorum yapılan görüntü için, kedinin göz göre göre ölüme terk edildiği ifade edildi. İşte o anlar...