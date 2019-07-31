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Müge Boz eşi Caner Erdeniz ile öpüştüğü anları paylaştı!

İspanya'da Caner Erdeniz ile dünya evine giren Müge Boz eşiyle öpüştüğü anları paylaştı.

Oyuncu Müge Boz, geride bıraktığımız Haziran ayında İspanya'da dünya evine girmişti. Caner Erdeniz ile hayatını birleştiren güzel oyuncu ilişkisine dair özel anları da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Romantik bir tatil geçiren çiftin sosyal medya hesabından öpüşürken paylaştığı anlar da büyük beğeni topladı. İşte Müge Boz'un o paylaşımı.

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