YEREL

Ankara'da iş makinesiyle 60 kişi kurtarıldı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangından etkilenen onlarca kişi, olay yerine yakın bir yerde çalışan iş makinesiyle binadan tahliye edildi.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesi Sarıkaya Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde mültecilerin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın koridorları dumanla dolarken, katlarda oturan çok sayıda kişi balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Servise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumandan dolayı balkona çıkan Irak ve Suriye uyruklu vatandaşlar, o esnada orada çalışan iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. 60 kişiyi iş makinesiyle kurtaran İş Makinesi Operatörü Enes Tepe vatandaşların takdirini topladı.

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de marketteki sapık yakalandı
Kocaeli'de marketteki sapık yakalandı
THY'den Afrika'da yeni hat
THY'den Afrika'da yeni hat
Ankara'da iş makinesiyle 60 kişi kurtarıldı
Ankara'da iş makinesiyle 60 kişi kurtarıldı
Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu
Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu
Torununun düğününe giderken öldü
Torununun düğününe giderken öldü
Audi Cup'ta Real Madrid'i yenen Tottenham finale çıktı
Audi Cup'ta Real Madrid'i yenen Tottenham finale çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
150 milyon Dolar'lık mega yat Muğla Bodrum’da
150 milyon Dolar'lık mega yat Muğla Bodrum’da
Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti
Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM takvimi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM takvimi
Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da sağanakta melodikasını çalmaya devam eden çocuk
İstanbul'da sağanakta melodikasını çalmaya devam eden çocuk
Oğuz Haksever kimdir aslen nereli NTV'deki Erdoğan Yassıada gafı neydi?
Oğuz Haksever kimdir aslen nereli NTV'deki Erdoğan Yassıada gafı neydi?
İstanbul Fatih'te tartıştıkları Özbek genci öldüren şahıslar yakalandı
İstanbul Fatih'te tartıştıkları Özbek genci öldüren şahıslar yakalandı
2019 yerel seçim ücretleri hangi bankaya yatacak, ödeme ne zaman?
2019 yerel seçim ücretleri hangi bankaya yatacak, ödeme ne zaman?