30 Haziran Türkiye Gündemi yeni

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı sorusu merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir son dakika açıklaması geldi. Albyarak ''Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum'' dedi.

Pakdemirli müjdeyi verdi: 1,2 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 1,2 milyar TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu en güvendiği ismi Genel Sekreter Yardımcılığına getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en güvendiği isimlerden bir olan Mehmet Murat Kalkanlı’yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atadı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan partisine eleştiri Geçmişteki twitleri için açıklama yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçmişte atttığı ve kamuoyunda sıkça tartışmalara neden olan twitleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, 'CHP içinde, partinin değerlerine onların sahip olduğunu iddia ediyorlar' dediği anlayışı da eleştirmeden geçmedi.

Gökçek'in "Suriyeliler cepheye gönderilsin" önerisine AK Parti'den yanıt!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "35 yaşın altındaki Suriyeliler cepheye gönderilsin" önerisine TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Partili Atay Uslu, "Suriyelilerin orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil" diyerek yanıt verdi.

Lille Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la rekor paraya el sıkıştı

Fransız ekibi Lille, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Bu transfer gerçekleşirse Yusuf Yazıcı, Türk futbol tarihinin en çok bonservis ödenen futbolcusu olan Cenk Tosun'dan unvanını alacak.