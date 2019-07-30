POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na destek!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni parti kuracakları anlaşılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili bir soruya 'yeni kurulan bu tarz şeylerin de ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Umuyorum hep birlikte güzel işlere imza atarız.'' cevabını verdi.

27 Haziran'da mazbatısını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir yeni parti değerlendirmesi geldi.

DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada muhabirinin "Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti hazırlıklarına ne diyorsunuz? Türkiye siyasetinin bugünkü dengelerini değiştirebilecek bir ivme yaratabileceklerini düşünüyor musunuz" sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Güçlü geçmişleri var elbette. Kendi partilerinde çok üst seviyede sorumluluklar elde etmiş kişilikler. Tabi toplumda nasıl bir karşılık bulacağını elbette zaman gösterir.

Kararlı duruşlar siyasette çok önemlidir. Geri adım atmamalar ve eğer bir inançları varsa sürece dair ondan asla vazgeçmemeleri çok değerlidir. Türkiye'nin kararlı duruşlara ihtiyacı var ve yeni nesil bir siyaset dilinin, yeni nesil bir yönetim anlayışının Türkiye'de ihtiyaç duyulduğunu hissediyorum. Buna bizim cevap vermemiz lazım.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Şişli'de kuzenini vurdular! Palalı Sabri de aranıyor
Şişli'de kuzenini vurdular! Palalı Sabri de aranıyor
Emre Mor Galatasaray'da menajerlik şirketi transferi duyurdu
Emre Mor Galatasaray'da menajerlik şirketi transferi duyurdu
CHP'den ihraç edilmişti! Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını açıkladı
CHP'den ihraç edilmişti! Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını açıkladı
Gümüşhanespor teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştı
Gümüşhanespor teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştı
Pençe'nin gazabı devam ediyor! PKK'lı 4 terörist daha öldürüldü
Pençe'nin gazabı devam ediyor! PKK'lı 4 terörist daha öldürüldü
Kahreden hata! Yılan vurmak isterken 6.5 aylık hamile karısını öldürdü
Kahreden hata! Yılan vurmak isterken 6.5 aylık hamile karısını öldürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
Tekirdağ'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
Medipol Başakşehir'den güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı
Medipol Başakşehir'den güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı
Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı yurtiçi kaç para?
Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı yurtiçi kaç para?
Antalya'da balayındaki Kazak turist, beton zemine üştü
Antalya'da balayındaki Kazak turist, beton zemine üştü
Pakistanlı muhabir böyle haber sundu! Sadece kafası ve mikrofonu görünüyor
Pakistanlı muhabir böyle haber sundu! Sadece kafası ve mikrofonu görünüyor
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti kuracak Babacan ve Davutoğlu'na destek!
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti kuracak Babacan ve Davutoğlu'na destek!
Metrobüs'te 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası
Metrobüs'te 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası
2019 hac dönüş tarihleri ne zaman Diyanet ilk kafile dönüş tarihi
2019 hac dönüş tarihleri ne zaman Diyanet ilk kafile dönüş tarihi