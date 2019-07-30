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Medipol Başakşehir'den güldüren Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren ve ön elemeleri geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Medipol Başakşehir'den gülümseten bir Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.

Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından #SenVarsanBirFazlayız hashtag ile paylaşın Devler Ligi videosu kısa sürede çok beğenildi. Başakşehir'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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