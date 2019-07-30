Seray Sever sordu! Yusuf "Bu çok çirkin bir düşünce" dedi...

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın şampiyonu Yusuf Karakaya, Seray Sever ile Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu Gel Yazın Konuşalım programına konuk oldu. Yusuf, annesinin final gecesi rahatsızlandığı anlar için sosyal medyadan gelen yorumlar için 'çok çirkin düşünce' ifadesini kullandı.