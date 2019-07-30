Pakistanlı muhabir böyle haber sundu! Sadece kafası ve mikrofonu görünüyor

Pakistan'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda oluşan sel ve su baskınlarını haberleştiren muhabir Azadar Hussain'in görüntüleri çok sayıda paylaşım aldı.

Bölgenin yerel kanallarından biri olan GTV News için çalışan Hussain, haberini boğazına kadar sel suyu içerisinde sundu.

Yalnızca kafası ve mikrofonu görünen Hussain'in bu sunuşu sosyal medyada çok sayıda paylaşım almakla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından övgüyle karşılandı.

Ancak, Hussain'in 'hayatını tehlikeye attığını' söyleyerek kendisini eleştirenler de oldu.

Geçtiğimiz ay ülke genelinde 71 kişi şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Meteoroloji ofisi, muson yağmurlarının önümüzdeki iki gün içinde ülkenin orta ve güney bölgelerine geçeceğini açıkladı.