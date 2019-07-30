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Mersin'de Zeus'a adanan tapınak gün yüzüne çıkarılıyor!

MERSİN'in Silifke ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuncaburç Mahallesi'nde M.Ö. 2'nci yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan Rahip Krallar Hanedanlığı'nın yaşadığı Diocaesarea Antik Kenti'nde nihayet kazı çalışmaları başlatılıyor.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Üniversitesi’ne verilen kazı çalışmalarını Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki geniş bir ekip yapacak. Doç. Dr. Aydınoğlu başkanlığındaki ekip Uzuncaburç Mahallesi’ne gelerek Diocaesarea Antik Kenti’nde kazı öncesi bölgeyi gezerek ölçümler yaptı.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan kazı çalışmalarına arkeoloji, mimarlık, şehir bölge planlama, jeoloji, harita mühendisliği, sanat tarihi, antropoloji gibi birçok alanda akademisyenler ve öğrenciler katılacak.

Sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile bölgede yer alan en önemli antik kentlerden biri olan Diocaesarea'da gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu arkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önem taşıyor. Ayrıca, antik kentteki iyi korunmuş durumdaki birçok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması ve bunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Diocaesarea, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkarken Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırıyor. Silifke ve Erdemli arasında kalan bölge Hellenistik Dönem'de bir Rahip Krallık Hanedanlığı tarafından yönetilmiş ve Diocaesarea bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dini merkezi rolünü üstlenmesi ile biliniyor.

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