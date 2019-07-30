Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hayata geçirilen projeyi tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan veriye dayalı yönetim anlayışı kapsamında, Bakanlığa bağlı okul ve tesislere ilişkin verilerin yer aldığı MEBCBS'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen MEBCBS tanıtım toplantısında konuşan Selçuk, verinin politikaların belirlenmesinde stratejik değeri olduğunu belirterek, aldıkları kararların veriye dayalı geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.