150 milyon Dolar'lık mega yat Muğla Bodrum’da

Kişisel serveti 6 milyar Dolar olduğu belirtilen İngiliz iş adamı Philip Green’e ait olduğu belirtilen Malta bayraklı lüks yat 'Lionhearth', Bodrum’a demir attı.

Bodrum Kalesi açıklarında demirli bulunan 150 milyon Dolar değerindeki yat, İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016 yılında inşa edildi.

Helikopter iniş pedi, spa, spor salonu, güzellik salonu, asansör, güvertede jakuzi, yüzme havuzu, plaj kulübü, barbekü, ihale garajı, yüzme platformu, sualtı ışıkları gibi özellikleri bulunan yatın ayrıca araç içi rahatlığı artıran, çapa üzerinde çalışan 'sıfır hız sabitleyicileri' bulunuyor.