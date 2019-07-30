MEDYA

Aslanlardan bakıcılarına büyük sevgi görüntüler sosyal medyada viral oldu

2 aslan yavrusuna annelik yapan kadın ayrılmak zorunda kaldığı yavrularıyla 7 yıl sonra tekrar bir araya geliyor, sonrasında yaşananlar ise izleyenleri duygulandırdı.

Aslanlar, hayvanat bahçesinde kendilerine yavruyken bakan kadını 7 yıl sonra görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Kadın bakıcının üzerine atlayan aslanlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede binlerce kez izlendi.İşte o görüntüler...

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