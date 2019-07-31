Ersun Yanal'dan Bayern Münih maçı sonrası açıklama

Uzun bir süre sonra Fenerbahçe'nin güçlü rakiplerle böyle bir arenada oynadığını kaydeden Yanal, "Hazırlık döneminin içinde birçok problemle boğuşuyoruz ve takım olma konusunda sıkıntı yaşayoruz. Buradan önemli sonuçlarla ayrılacağız. Oyuncularımızın bu seviyede ne yapabileceğini görme adına önemliydi. Yediğimiz gollerden sonra takımım dağıldı. Golü yedikten sonra Fenerbahçe'nin dağılması ve oyundan düşmesi bizim için önemli bir tespit. Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz pozisyon olarak aksadı. Bunların giderilmesi için oyuncuların doğru pozisyon alması gerektiğini gördük. Bu turnuvadan çıktığımızda öz güvenimiz yerinde olması gerek. Hem takım olarak hedefimiz hem de oyuncularımızı kazanmak adına önemli bir sürecin içindeyiz. Yaptığımız hatalardan ders çıkaran ve bunu düzeltmek için birlikte çalışan bir ekibiz" dedi.

"HEDEFLERİMİZ VE TEMASLARIMIZ BELLİ"

Derin bir kadroya sahip olmadıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Eksiklerimizi kapatmak için çalışıyoruz. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. Bu tür maçları oynayarak eksiklerimizi görmek imkanına da sahibiz. Eksik oyuncularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok derin bir kadroya sahip değiliz. Bunun sıkıntılarını bazen zorluklarla yaşıyoruz. Önümüzde bir kulvar var o da şampiyonluk kulvarı. Bunu rahatlıkla geçebileceğimizi ve değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimiz ve temaslarımız belli. Uzun süredir çalışıyoruz. Umarım kısa süre içinde halledip bir an önce takıma katarız ve istediğimiz düzeye de oyuncularımızı çıkarırız. Eksiklik bizi zorluyor ama bu bir mazeret değil. Bir an önce toparlanmak ve çalışmak önümüzde bizi bekleyen gerçek" ifadelerini kullandı.

"DIRAR ÇOK GEÇ GELMESİNE RAĞMEN TOPUNU OYNADI"

Dirar'ın maç içerisinde taraftarlar tarafından ıslıklanması ve yıldız oyuncunun oyundan çıkmak istemesine değinen Ersun Yanal, Nabil Dirar'ın hataları şefkatle karşılanmalı. "Dirar izinden yeni döndü. Hazırlık maçları yapıyoruz. Dirar iki gün önce geldi. Takımımızla bir antrenman yaptı. Özel antrenman programlarını yürütüyordu. Bu tür maçlarda hatalar şefkatle ve sevgiyle karşılanmalı. Takımın buna ihtiyacı var. Sanıyorum bir daha olmaz. Daha sonra alkışladılar zaten. Dirar takım için çalışan bir profil. Bu işi sevgiye bağlıyorum. Bizler biraz sevdiğimizde çok fazla sıkıp canını acıtabiliriz. Bazen sevgiyi de abartabiliriz. Daha sonra Nabil'i alkışlayıp desteklediler. Nabil, mevkisi olmayan sol bekte oynadı. Oyuncunun fedakarlığı var. Nabil'in profesyonelliğini ve coşkusunu destekliyorum. Çok mücadele eden, koşan, takım için her pozisyonu oynayan, görevden kaçmayan, düzgün bir profil. Takımına çok faydalı olacak. Bize bugün yardımcı oldu. Bence çok geç gelmesine rağmen topunu oynadı. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

"FENERBAHÇE BU TÜR TURNUVALARA KATILMALI"

Fenerbahçe'nin Audi Cup gibi turnuvalara katılması gerektiğini kaydeden Yanal, "Fenerbahçe bu tür turnuvalara katılmalı. Fenerbahçe'nin prestiji ortada. Bunlar hazırlık maçları. Ben skordan farklı şeylere bakıyorum. Bu tür skorlar olabiliyor. Burada olmak önemli. Şu anda görünmeyen ayrı sıkletlerin karşılaşması gibi olsa da Fenerbahçe'nin kendi sıkleti var. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün sıkleti var. Biz her zaman bunun arkasındayız. Bunu düzeltecek tecrübeye sahibiz. Kısa süre içinde eksikleri giderip gerçek Fenerbahçe'nin şablonunu göreceğiz. Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarında kötü oynamadığımızı düşünüyorum. Bu maçta gol sonrasında dağıldık. Hasan Ali'nin çıktığı anda eksikken gol yedik. Arkasında 3 golde bireysel hatalar arka arkaya gelince takım demoralize oldu. İçeride konuşup onu toparladık" dedi.