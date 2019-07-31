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New York'a giden Tuba Büyüküstün yeni imajıyla şaşırttı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Umut Evirgen'le uçakta kimselere aldırmadan kavga ettiği söylenen Tuba Büyüküstün, sevgilisi Evirgen'le Amerika'nın tozunu attırıyor. New York'ta başbaşa tatil yapan ikili, sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

Ayrılık iddialarını sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlayan Büyüküstün, her şeyin yolunda olduğunun sinyalini veriyor. Amerika'da imajını yenileyerek herkesi şaşırtan Büyüküstün, saçlarının yeni halini de sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. 

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