31 Haziran Türkiye Gündemi

Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündemi terörle mücadele olurken, yapılan yazılı açıklamada, sınır güvenliği çerçevesinde barış koridorunun inşaası için çaba sarf edileceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların tepki çeken atamaları ile ilgili ilk kez konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını önemli görevlere getirmesine tepki göstererek "Örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak" dedi.

AYM'den tartışılan kararla ilgili açıklama!

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM), ''barış bildirisi''ne imza atan akademisyenler kararıyla ilgili yapılan açıklamada ''Karar AYM'nin bildiride yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez. AYM'nin içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir'' ifadelerine yer verildi.

12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama yapılacak 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerinden oluşacak.

İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 'savaşa susamışlığını' reddetmesi çağrısında bulundu.