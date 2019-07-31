Galatasaraylılardan Fenerbahçe'ye Emirates Cup göndermesi

Fenerbahçe, Audi Kupası'nda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada temsilcimizi 6-1 mağlup eden Bayern Münih finalde Tottenham'ın rakibi oldu. Sarı lacivertliler 3.'lük maçında yarın TSİ 19.00'da başlayacak maçta İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Alman ekibine galibiyeti getiren goller Renato Sanchez, Leon Goretzka, Thomas Müller (3) ve Kingsley Coman'dan geldi. Temsilcimizin tek golünü ise 64. daikikada Max Kruse attı.

Akıllara Emirates Cup geldi

Fenerbahçe'nin Alman devine farklı olması Galatasaraylı taraftarların sarı-lacivertli takımla dalga geçmesine neden oldu. Çünkü Fenerbahçe’nin Bayern Münih hezimetinden sonra akıllara Galatasaray’ın şampiyon olarak bitirdiği turnuva Emirates Cup geldi.