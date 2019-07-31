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Konya'da hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampoldeki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kulu ilçesi Yazıçayır Mahallesi Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. Mustafa Yılar (34) yönetimindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampoldeki ağaca çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, demir yığınına dönen aracın sürücüsü Mustafa Yılar ile yanındaki Merve Öksüz (29) ve Savaş Öksüz'ün (28) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçtan çıkarılan cansız bedenler, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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