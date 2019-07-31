GÜNCEL

Başakşehir'de asansörde dehşet anları! Kardeşini ölümden böyle kurtardı

İSTANBUL Başakşehir'de oyun oynadığı ipi boynundan çıkarmayan çocuk asansörde dehşeti yaşadı. Bir kısmı dışarıda kalan ip asansör hareket edince çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuğu boğulmaktan asansöre beraber bindiği ablası kurtardı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kayaşehir Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynayan 3 çocuk, eve gitmek için asansöre bindi. Çocuklardan biri oyun oynadıkları ve boynunda kalan iple asansöre bindi. İpin bir kısmı dışarıda kalırken, asansörün kapısı kapandı. Asansör hareket edince ip 5-6 yaşlarındaki çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuk kabinin içinde asılı kaldı. Asansöre beraber bindiği iki-üç yaş büyük ablası bir taraftan asılı kalan çocuğu ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı. Kabini durduran kız çocuğu, çocuğun boynundaki ipi çıkarmayı başararak, boğulmaktan kurtardı. Asansörde üç çocuğun yaşadığı dehşet anları ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Casper'ın yeni telefonu VIA F3 satışa çıktı işte fiyatı ve özellikleri
Casper'ın yeni telefonu VIA F3 satışa çıktı işte fiyatı ve özellikleri
Dolar 5.52'yi gördü daha da düşer mi? Ekonomistlerin yorumu
Dolar 5.52'yi gördü daha da düşer mi? Ekonomistlerin yorumu
Düzce'de afetzedelerin prim borcu 1 yıl ertelendi
Düzce'de afetzedelerin prim borcu 1 yıl ertelendi
Ahmet Davutoğlu'nun partisi kurulmadan kavga başladı eski danışmanından olay paylaşım
Ahmet Davutoğlu'nun partisi kurulmadan kavga başladı eski danışmanından olay paylaşım
Savunma Sanayi Başkanı Demir ABD'ye F-35'ler için gözdağı verdi!
Savunma Sanayi Başkanı Demir ABD'ye F-35'ler için gözdağı verdi!
S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatının başlayacağı tarih belli oldu
S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatının başlayacağı tarih belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ordu'da yolda hızla koşan adam beton zemine çakıldı
Ordu'da yolda hızla koşan adam beton zemine çakıldı
Romanya'da kız çocuğunun öldürülmesi sonrası polis harekete geçmedi bakan istifa etti
Romanya'da kız çocuğunun öldürülmesi sonrası polis harekete geçmedi bakan istifa etti
Kurban bayramı 10 Ağustos Arefe günü tatil sayılıyor mu?
Kurban bayramı 10 Ağustos Arefe günü tatil sayılıyor mu?
Adıyaman’da ilginç üst geçit
Adıyaman’da ilginç üst geçit
Galatasaraylılardan Fenerbahçe'ye Emirates Cup göndermesi
Galatasaraylılardan Fenerbahçe'ye Emirates Cup göndermesi
2019-220 eğitim yılı sınıf yaş tablosu MEB okula başlama yaşı kaç?
2019-220 eğitim yılı sınıf yaş tablosu MEB okula başlama yaşı kaç?
Konya'da hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü
Konya'da hafif ticari araç, ağaca çarptı: 3 ölü
Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu! Ümit Önal kimdir?
Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu! Ümit Önal kimdir?