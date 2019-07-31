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Ordu'da yolda hızla koşan adam beton zemine çakıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dikkatsizce koşan bir şahıs, duramayıp meydan projesindeki otoparkın inşaat alanındaki boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hızlı bir şekilde koşan Yunus Aygün (25) duramayarak inşaat halindeki otoparkın boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine çakılan şahıs ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı alarak Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ardından da Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, inşaat alanı olmasına rağmen insanlar tarafından sıklıkla kullanılan meydanda yaşanan olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, Yunus Aygün isimli şahsın henüz bilinmeyen bir nedenle dikkatsizce koştuğu, beton bariyerden zıpladıktan sonra da yaklaşık 4 metrelik beton zemine çakıldığı yer alıyor.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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