POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'i evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evine giderek ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi programında olmamasına rağmen şu sıralar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Görüşmenin Bahçeli'nin evinde gerçekleşiyor olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.

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