Ekrem İmamoğlu'ndan akraba atamalarına tepki:"Burası eş, dost, akraba yeri değil"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugün yakın arkadaşı da olan şarkıcı Kubat ziyaret etti. Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, hem CHP hem de AK Parti belediyeleri için tartışılan belediyelerdeki akraba atamalarına dair şunları söyledi:

"Hiç fark etmiyor, derhal gereğini yapmalılar. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partim de hesap soracak. 'E ama çok marifetli'. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. Öbür taraf 105 insan yapıyor, bizdeki 5 insan yapıyor. Benim için fark etmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal 'kusura bakmayın hemşehrilerim, bir hata olmuştur' diyecek. Bitti, bu kadar basit. Benim akrabalarım dün ziyaretime geldiler, köyden de gelenler vardı. Ağladılar gururdan ve gittiler ilişki bu kadar. Böyle bir düzeni yönetirsek topluma gerekli mesajları veririz"