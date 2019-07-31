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Kocaeli'nde market sapığı, porno filmden etkilenmiş

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek mastürbasyon yaptığı öne sürülen O.T. (26) adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul eden O.T., bir porno filmden esinlenerek mağazalarda bulunan tişörtleri de alıp mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu itiraf etti.

Olay, pazar günü Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara geçti. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. yanına gittiği eşi V.S. ile marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde H.S.'nin arkasında dolaşan kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

​Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini gördüğünü, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti.

KAMERALAR İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin kameralarını tek tek inceleyerek, şüphelinin adım adım izini sürdü. Şüphelinin alışveriş merkezinde bulunan bir bankamatikten para çekip, sonrasında markete geçerek olayı gerçekleştirdiği, daha sonra ayrılıp halk otobüsüne bindiği tespit edildi. Banka ile resmi yazışmalar yapılarak şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şüphelinin yeniden alışveriş merkezine gelebileceği değerlendirilerek özel güvenlik görevlileri bilgilendirildi. Sivil polisler de alışveriş merkezinde önlem aldı.

YENİDEN AVM'YE GELİNCE YAKALANDI

Şüpheli, dün akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelince sivil polisler ve özel güvenlik görevlileri harekete geçti. Yakalanan O.T. gözaltına alındı. Kartepe'de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan O.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

MAĞAZALARDA DA TİŞÖRTLER İLE MASTÜRBASYON YAPMIŞ

Sorguya alınan O.T. suçunu kabul etti. O.T., bir porno filmden esinlenerek alışveriş merkezindeki mağazalarda tişörtleri alarak mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu, neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, pişman olduğunu söyledi. O.T.'nin üzerinde bulunan tişörte de incelenmek üzere el konuldu. O.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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