31 Haziran Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evine giderek ziyaret etti.

Savunma Sanayi Başkanı Demir ABD'ye F-35'ler için gözdağı verdi!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık" diye konuştu.

Türkiye'den müthiş 'bor' hamlesi! Lider ülke olma yolunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borun kullanım alanlarında önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu ve benzeri hamlelerle borda üretici rolümüzü, teknoloji geliştiren lider ülke rolüne doğru evireceğiz." dedi.

Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...

Türk-İş'i ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dakika açıklamalar yaptı. "Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var?" diyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi ahlak yasasını çıkartalım" önerisinde bulundu.

İmamoğlu'ndan şaşırtan açıklama partisini eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerdeki akraba atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Burası eş, dost, akraba yeri değil. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partim de hesap soracak. 'Ama çok marifetli'. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın" dedi.

Galatasaray Emre Mor transferini KAP'a bildirdi! Emre Mor yolda geliyor

Galatasaray Kulübü'nden beklenen son dakika haberi geldi Galatasaray Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bugün 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.