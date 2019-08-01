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Diyarbakır'da boğazından kesici aletle yaralanan çocuk öldü

DİYARBAKIR'da boğazından kesici aletle yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 19. Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki çocuk tarafından kesici aletle boğazından yaralanan Cihan Gider (8) çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler D.B. (17) ve B.B.'yi (8) gözaltına aldı.

Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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