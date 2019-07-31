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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Emre Mor, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılıların Emre Mor ile satın alma opsiyonlu olarak 1 yıl kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'ın geçici transferi konusunda Celta Vigo ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği genç futbolcu Emre Mor, İstanbul'a geldi.

Mor, burada hocası Fatih Terim ile ilgili, "Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam" ifadelerini kullandı.

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