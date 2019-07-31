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Diyarbakır'da komşularını kurşun yağmuruna tuttular

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, önceki gece yapılan uyuşturucu operasyonunda evlerine operasyon düzenlenen şahıslar, "İsmimizi verdin" diyerek komşusunu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 286. Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, önceki gece C.A. ve F.A.’nın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonrası C.A. ve F.A., komşularının kendilerini şikayet ettiğini söyleyerek Yusuf Ö.'ye evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Silah seslerini duyan Yusuf Ö.’nün annesi koşarak dışarıya çıktığında oğlunun kanlar içerisinde yerde olduğunu ve saldırı esnasında C.A ve F.A.’nın sokakta koşarak kaçtığını söyledi

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi ve çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yusuf Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kaçan zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

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