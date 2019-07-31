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İstanbul Sarıyer'de otomobil çocukların arasına daldı

İSTANBUL Sarıyer'de bir kişi otomobiliyle parkta oyun oynayan çocukların arasına daldı. Otomobilin altında kalan 2 buçuk yaşındaki Elif Nur Öztürk, hayatını kaybederken, 4 yaşındaki Murat Erdoğan ayaklarından yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı.

İSTANBUL Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir çocuk parkında meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, kullandığı 34 PV 578 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Hüseyin Edinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek süratli bir şekilde çocuk parkına daldı.

Otomobil, bu sırada parkta oynayan Elif Nur Öztürk'ü (2.5) altına aldıktan sonra Murat Erdoğan'a (4) çarptı.

Parktaki spor aletlerine de vuran otomobil, duvar demirini parçaladıktan sonra alt yola düşmek üzereyken duvar üzerinde asılı kaldı.

Kazayı duyarak parka gelen vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarılan Elif Nur Öztürk, bir vatandaş tarafından ağır yaralı olarak İstinye Devlet Hastanesine götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilin çarpması sonucu ayaklarından yaralanan Murat Erdoğan ise ambulansla kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Edinç, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Mahalleli tarafından linç edilmek istenen Edinç'i öfkeli kalabalığın elinden alan polis, şahsı polis merkezine götürdü.

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