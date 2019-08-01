Cüneyt Arkın Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine sert tepki gösterdi

Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmaları sebebiyle binlerce ağacın kesilmesine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sert tepki gösterdi.

"KAZ DAĞLARI BİR ZAMANLAR CENNETTİ"

Kaz Dağları'nın ata kanıyla sulandığını hatırlatan Cüneyt Arkın, "O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Cüneyt Arkın, "Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti. Şimdi cehennem oldu. O zehir, siyanür toprağı yakmış, kavurmuş, parçalamış, öldürmüş. Düşman yapmazdı. Kimler müsaade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara. O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?" dedi.